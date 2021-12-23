Артюхин дебютировал за «Нефтехимик»: два раза удалился, оба – реализовали

Сегодня, 23 декабря, в Хабаровске на «Платинум-Арене» местный «Амур» принимал нижнекамский «Нефтехимик» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей после овертайма со счётом 5:4 (1:1, 0:3, 3:0, 1:0).



В этой встрече за «Нефтехимик» дебютировал нападающий Евгений Артюхин, который получил два удаления, оба из которых соперник сумел реализовать. Однако стоит отметить, что Артюхин ассистировал партнёру на последний гол.



Напомним, что по ходу третьего периода «Нефтехимик» отыгрался со счёта 1:4, а в овертайме одержал победу (5:4).



Хоккеист начинал текущий сезон в «Адмирале» и провёл 22 матча, но в них не сумел отметиться результативными действиями.