Хартли рассказал, почему не выпускает молодёжь в матчах плей-офф

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал, почему не выпускает молодых игроков в матчах плей-офф.
«Мы по-прежнему наносим броски, но не попадаем в ворота. Понятно, что никто не делает это целенаправленно, процент бросков не так хорош, как хотелось бы. Надеюсь, в шестом матче мы исправим ситуацию.
Почему стал выпускать Давыдова в концовке? Была уже концовка игры, её исход был уже понятен. Молодого нападающего гораздо легче выпускать на лёд в таких ответственных матчах, чем молодого защитника или вратаря. Если защитник или вратарь делают ошибки, велика вероятность, что это закончится пропущенным голом.
В плей-офф важность матчей невероятная, никто не хочет допускать таких ошибок. Вопрос не в том, что ты выпускаешь или не выпускаешь каких-то конкретных игроков, а вопрос в том, чтобы выпускать лучших. Мы всегда работаем с молодёжью, уже четыре года развиваем молодых игроков. Но плей-офф – не время для развития, здесь главное – победы», – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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