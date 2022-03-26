Дронов рассказал, за счёт чего «Металлургу» удалось переломить серию с «Авангардом»

Защитник «Металлурга» Григорий Дронов прокомментировал победу над «Авангардом» в пятом матче серии.
«Перестроились в серии, чуть по-другому начали играть, поняли, как можем играть командой, поговорили друг с другом, из этого вытекает результат. Просто сели, поговорили, решили, что должны лучше играть в защите. В первых двух матчах давали слабинку в зоне обороны. Добавили там, из этого исходили.
У нас в нападении вопросов нет, команда очень мастеровитая. Но мы первые два матча первые периоды плохо проводили, слабо играли в обороне. Понимали, что главное – сыграть от обороны, а там наше мастерство скажется, мы можем забить.
Разницы между играми дома и в гостях как таковой нет. Выходишь и делаешь свою работу. Там наши болельщики приехали, поддержали нас. Приятно было их слышать. Так же и здесь.
Думаю, в шестом матче «Авангард» отдаст все силы, будет наваливать на ворота, силовую добавят. Последний шаг – он самый трудный, мы тоже должны добавить во всём и переиграть их.
Остаётся ли свежесть? Нормально, нам помогают парни, массажисты, врачи. Всё в порядке, это наша работа, мы должны её выполнять.
Не знаю, тренирует ли Чибисов такие броски, не замечал. Видимо, он увидел шанс, бросил и забил.
После второго периода тренеры подсказали, что делать. Не бежать туда, сломя голову, а просто гнуть свою линию, показывать свой хоккей. Во втором периоде мы немного от этого отступили, а в третьем стало всё в порядке.
«Авангард» постоянно идёт в давление, у них такое задание. Дело в другом – они подстраиваются под наши выходы из зоны. Мы делаем одно – они подстраиваются, мы должны принимать решения, чтобы выходить из-под давления. Та команда тоже меняется. Все меняются, это плей-офф», – передаёт слова Дронова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 26 марта 2022
-
19:00
-
18:23
-
18:15
-
18:12
-
18:07
-
18:03
-
18:00
-
17:52
-
17:45
-
17:28
-
17:00
-
16:56
-
16:41
-
16:29
-
16:15
-
15:50
-
15:25
-
15:19
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:35
-
13:10
-
12:50
-
12:35
-
12:15
-
12:00
-
11:42
-
11:15
-
11:05
-
11:00
-
10:46