Дронов рассказал, за счёт чего «Металлургу» удалось переломить серию с «Авангардом»

Защитник «Металлурга» Григорий Дронов прокомментировал победу над «Авангардом» в пятом матче серии.

«Перестроились в серии, чуть по-другому начали играть, поняли, как можем играть командой, поговорили друг с другом, из этого вытекает результат. Просто сели, поговорили, решили, что должны лучше играть в защите. В первых двух матчах давали слабинку в зоне обороны. Добавили там, из этого исходили.

У нас в нападении вопросов нет, команда очень мастеровитая. Но мы первые два матча первые периоды плохо проводили, слабо играли в обороне. Понимали, что главное – сыграть от обороны, а там наше мастерство скажется, мы можем забить.

Разницы между играми дома и в гостях как таковой нет. Выходишь и делаешь свою работу. Там наши болельщики приехали, поддержали нас. Приятно было их слышать. Так же и здесь.

Думаю, в шестом матче «Авангард» отдаст все силы, будет наваливать на ворота, силовую добавят. Последний шаг – он самый трудный, мы тоже должны добавить во всём и переиграть их.

Остаётся ли свежесть? Нормально, нам помогают парни, массажисты, врачи. Всё в порядке, это наша работа, мы должны её выполнять.

Не знаю, тренирует ли Чибисов такие броски, не замечал. Видимо, он увидел шанс, бросил и забил.

После второго периода тренеры подсказали, что делать. Не бежать туда, сломя голову, а просто гнуть свою линию, показывать свой хоккей. Во втором периоде мы немного от этого отступили, а в третьем стало всё в порядке.

«Авангард» постоянно идёт в давление, у них такое задание. Дело в другом – они подстраиваются под наши выходы из зоны. Мы делаем одно – они подстраиваются, мы должны принимать решения, чтобы выходить из-под давления. Та команда тоже меняется. Все меняются, это плей-офф», – передаёт слова Дронова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.