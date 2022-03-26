СКА и «Спартак» играют вничью после второго периода в пятом матче серии

В эти минуты в Ледовом дворце в Петербурге проходит пятый матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимает московский «Спартак». После второго периода счёт в матче равный – 1:1.

В первом периоде гол забил Дмитрий Кугрышев на восьмой минуте и вывел спартаковцев вперёд – ему ассистировал Дмитрий Вишневский, на 26-й минуте армейцы сравняли счёт после гола Леонида Комарова с передач Никиты Гусева и Микко Лехтонена.



Напомним, после четырёх игр армейцы ведут в серии – 3-1. Единственную победу «Спартак» одержал также в Петербурге в стартовом матче серии. В случае победы в этом матче СКА выйдет в финал Западной конференции, где соперника уже ожидает московский ЦСКА.



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