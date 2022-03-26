Миронов: перед серией со СКА посидели с Жамновым, поговорили

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал поражение команды от петербургского СКА в полуфинале Западной конференции.
«Была ли лёгкая эйфория после первого матча? Она никуда не пропадала. Где-то повезло в первой игре. Забили пару случайных голов. Когда выигрываешь первую игру с таким счётом у такого соперника, это бывает. Пытались донести до ребят, что любая ошибка карается вылетом из плей-офф. Знали, что соперник перестроится, готовились к этому.
Мы забили гол и дальше играли в свой хоккей. Допустили одну ошибку на входе в зону, и соперник нас наказал. Как в клубе говорили с иностранцами? Руководство встретилось, всё объяснило, дало гарантии. Ребята услышали, поняли и работали по плану.
Участвовал ли Жамнов в процессе? Я знаю Алексея с юношества. У нас хорошие дружеские отношения. Можем поговорить о жизни, о семье, детях. Перед серией посидели, поговорили. Он выразил своё мнение, где-то мы прислушались, где-то обсудили. От этого плясали дальше. По ходу серии не помогал, только перед серией», – передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
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