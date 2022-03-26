Роман Ротенберг рассказал, может ли сыграть Мичков в плей-офф КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги серии плей-офф с московским «Спартаком».

«Был ли вызов в противостоянии с Жамновым на клубном уровне? У соперника опытные тренеры, они многое знают, но в этом и интерес. Нужно постоянно развиваться, искать что-то новое. Надо искать козыри, которые удивят соперника. «Спартак» постоянно удивлял.

Не было ли паники после 1:6? Без поражений не бывает побед. Если помните, в прошлом году в НХЛ «Тампа» обыграла «Айлендерс» со счётом 8:1, а потом была тяжёлая серия. Нужна серьёзная подготовка в плане физики, тактики и психологии. Хотел бы выразить благодарность болельщикам, которые гнали нас вперёд, и игрокам, которые выполнили установку.

Если дверь закрыта, нужно найти другую. А если и она закрыта, то нужно найти форточку. Играем с таким подходом. Ждём Кемппайнена в серии с ЦСКА, но у нас есть и другие игроки, которых мы ждём. Комаров здорово справляется с ролью, команда побеждает. Сегодня первый гол был за счёт его работы.

Довольны промежуточными итогами всех клубов системы, но хотим большего. Смотрел игру молодёжки, поздравили их. Все работаем вместе и ждём побед. Нет ли мыслей попробовать Мичкова в плей-офф? Матвей набрал хорошие обороты. Какие-то матчи прошли не на самом высоком уровне, но он прогрессирует. Он на своём месте. Все могут сыграть, и Матвей не исключение», – передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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