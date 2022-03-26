«Тампа» в овертайме обыграла «Детройт» и прервала серию из трёх поражений подряд
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В Детройте на «Литтл Сизарс-Арене» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась волевой победой гостей после овертайма со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).
На 49-й минуте Оскар Сундквист с передач Пиуса Зутера и Адама Эрни вывел хозяев вперёд, на 56-й минуте, при игре в большинстве, Стивен Стэмкос сравнял счёт. Ему ассистировали Брейден Пойнт и Энтони Чирелли.
На третьей минуте овертайма при игре в большинстве Брейден Пойнт принёс «Тампе» победу.
НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2022, суббота. 19:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 2
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Сундквист (Зутер, Эрни) – 48:41 (5x5) 1:1 Стэмкос (Пойнт, Чирелли) – 55:22 (5x4) 1:2 Пойнт (Стэмкос, Чирелли) – 62:32 (4x3)
В этой встрече приняли участие российский защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров.
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