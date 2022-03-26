«Тампа» в овертайме обыграла «Детройт» и прервала серию из трёх поражений подряд

В Детройте на «Литтл Сизарс-Арене» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась волевой победой гостей после овертайма со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).

На 49-й минуте Оскар Сундквист с передач Пиуса Зутера и Адама Эрни вывел хозяев вперёд, на 56-й минуте, при игре в большинстве, Стивен Стэмкос сравнял счёт. Ему ассистировали Брейден Пойнт и Энтони Чирелли.

На третьей минуте овертайма при игре в большинстве Брейден Пойнт принёс «Тампе» победу.

В этой встрече приняли участие российский защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».