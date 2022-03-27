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«Каролина» разгромила на выезде «Сент-Луис». У А. Свечникова и Бучневича – по дублю

«Каролина» разгромила на выезде «Сент-Луис». У А. Свечникова и Бучневича – по дублю
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Каролина Харрикейнз». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:7.

Авторами заброшенных шайб в составе «Каролины» стали Мартин Нечас, Сет Джарвис, Бретт Песке, Нино Нидеррайтер и дважды поразил ворота соперника Андрей Свечников, один раз — пустые. Два гола «Сент-Луиса» забил российский Павел Бучневич. Другие россияне результативными действиями не отметились.

В Восточной конференции «Каролина», набрав 93 очка остаётся второй. «Сент-Луис» с 79 баллами занимает четвёртое место на Западе.

В следующем матче «Каролина» встретится с «Вашингтон Кэпиталз». А «Сент-Луис» сыграет с «Ванкувер Кэнакс».

НХЛ - регулярный чемпионат
27 марта 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 7
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Нечас (Славин) – 02:37 (4x5)   0:2 Джарвис (Ахо, Коул) – 21:07 (5x5)   0:3 Песке (Котканиеми, Доми) – 23:16 (5x5)   1:3 Бучневич (Ледди, Томас) – 33:12 (4x4)   1:4 Свечников (Ахо, Терявяйнен) – 34:38 (5x4)   2:4 Бучневич (Кайру, Томас) – 46:30 (5x4)   2:5 Свечников (Трочек, Нечас) – 55:05 (en)   2:6 Нидеррайтер (Песке, Фаст) – 55:57 (en)   2:7 Коул (Деанджело, Ахо) – 57:55 (5x5)
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