«Каролина» разгромила на выезде «Сент-Луис». У А. Свечникова и Бучневича – по дублю

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Каролина Харрикейнз». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:7.

Авторами заброшенных шайб в составе «Каролины» стали Мартин Нечас, Сет Джарвис, Бретт Песке, Нино Нидеррайтер и дважды поразил ворота соперника Андрей Свечников, один раз — пустые. Два гола «Сент-Луиса» забил российский Павел Бучневич. Другие россияне результативными действиями не отметились.

В Восточной конференции «Каролина», набрав 93 очка остаётся второй. «Сент-Луис» с 79 баллами занимает четвёртое место на Западе.

В следующем матче «Каролина» встретится с «Вашингтон Кэпиталз». А «Сент-Луис» сыграет с «Ванкувер Кэнакс».