Овечкин догнал Курри в гонке бомбардиров за всю историю НХЛ
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» и благодаря этому набрал 1398-е очко в 1262 матчах за карьеру в НХЛ.
Это позволило 36-летнему нападающему догнать в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ Яри Курри. Таким образом, россиянин вышел на 21-е место по этому показателю. Знаменитый в прошлом финн набрал 1398 очков в 1251 матче.
В нынешнем сезоне 36-летний россиянин принял участие в 65 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 78 очков: забросил 42 шайбы и отдал 36 результативных передач. Всего за карьеру на счету Александра 772 гола и 626 передач.
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