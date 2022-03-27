Снайперская гонка НХЛ: Драйзайтль догнал лидирующего Мэттьюса, Овечкин замыкает топ-3

Сегодня, 27 марта, нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» и догнал в гонке снайперов форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса.



На счету обоих хоккеистов теперь по 47 голов. Следом за ними располагается нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, у которого 44 гола, топ-3 замыкает россиянин Александр Овечкин, забросивший 42 шайбы.



Напомним, минувшей ночью также отличился Овечкин, благодаря чему капитан «Вашингтона» сравнялся с Яри Курри по количеству очков за карьеру в НХЛ. Ближайший матч «Кэпиталз» проведут 29 марта с «Каролиной Харрикейнз».



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