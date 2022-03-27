Скудра: «Трактор» заслуженно вышел в финал Востока, «Салавату» надо отдать должное

Главный тренер «Сарыарки», бывший главный тренер «Трактора» Петерис Скудра подвёл итоги серии челябинского клуба с «Салаватом Юлаевым» (4-2).



«Трактор» вышел в финал Восточной конференции по делу, команда по подбору игроков очень ровная и мастеровитая. По ходу сезона были хорошие приобретения: те же Кравцов и Блажиевский стали ключевыми ребятами в команде. У челябинцев и так был солидный состав, а стал ещё сильнее. И в сегодняшнем матче, и в предыдущей встрече потеря Седлака при таком подборе игроков не так серьёзно сказалась. Челябинск абсолютно заслуженно вышел в финал Востока. Считаю, что команда сегодня показала интересный хоккей. Может, за исключением третьего периода, когда пришлось много играть в меньшинстве.



Уфе надо отдать должное, ведь, несмотря на сложную ситуацию с отъездом легионеров, команда билась, а некоторые ребята вышли на новые роли. Понравились и опытные ребята: Кадейкин, Шмелёв, Тихонов, где-то Санников, которые вели за собой молодых. Своим примером на льду они показывали, как нужно действовать. Нелёгкая победа «Трактора», Уфу стоит похвалить за самоотверженный хоккей. В трудный момент команда не сдалась и сплотилась, но выиграть у «Трактора» не получилось», – сказал Скудра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.