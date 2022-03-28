Тюркин: ожидал гораздо большего от ведущих игроков «Динамо», выводы будут сделаны

Генеральный директор московского «Динамо» Михаил Тюркин оценил игру лидеров команды в плей-офф Кубка Гагарина — 2022.



«О последней игре сезона даже не хочется вспоминать. Шикарно начали игру, доминировали первые 10 минут, забили три гола и имели много моментов, чтобы забросить ещё одну шайбу. Вместо этого сами привезли себе проблемы, опять начались абсолютно ненужные удаления.



Все мы знали классическую формулу плей-офф, что соперник будет провоцировать, но, когда игрок просто не в состоянии себя контролировать и подводит команду, уже при счёте 3:4 за шесть минут до конца матча получая четырёхминутное удаление, после чего мы остаётся ещё и втроём, о каком результате вообще можно говорить? На какой результат можно надеяться, когда хоккеисты раз за разом получают удаления в зоне атаки? Одно дело, если бы это был частный случай, но для «Динамо» в плей-офф это было системой.



Прямо скажу, что гораздо большего ждал от наших ведущих игроков. Без проявления лидерства и незаурядных результатов невозможно добиваться успеха в плей-офф. Ожидал от них более активной игры, и они могли вытащить команду в том же большинстве, но этот компонент в плей-офф оказался не на том уровне, который мог быть у московского «Динамо». Считаю, что топовые игроки не в полной мере справились со своей задачей в сезоне-2021/2022. Ожидал гораздо большего от наших ведущих игроков. Соответствующие выводы будут сделаны в обязательном порядке», — сказал Тюркин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.