Василевский заработал балл за результативный пас на Хедмана в матче с «Айлендерс»
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В эти минуты в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» продолжается матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». На 11-й минуте второго периода гости ведут со счётом 2:1.
На 22-й минуте в большинстве отличился шведский защитник «Лайтнинг» Виктор Хедман. В качестве ассистента своё имя записал российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский, также результативный балл заработал Брейден Пойнт.
Счёт в игре на 19-й минуте открыл форвард «Айлендерс» Брок Нельсон. На 30-й минуте вперёд «Лайтнинг» вывел нападающий Алекс Киллорн, ему ассистировал Энтони Чирелли.
Напомним, «Тампа» занимает шестое место в Восточной конференции, «Айлендерс» — на 10-й строчке Востока.
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