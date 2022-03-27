Василевский заработал балл за результативный пас на Хедмана в матче с «Айлендерс»

В эти минуты в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» продолжается матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». На 11-й минуте второго периода гости ведут со счётом 2:1.



На 22-й минуте в большинстве отличился шведский защитник «Лайтнинг» Виктор Хедман. В качестве ассистента своё имя записал российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский, также результативный балл заработал Брейден Пойнт.



Счёт в игре на 19-й минуте открыл форвард «Айлендерс» Брок Нельсон. На 30-й минуте вперёд «Лайтнинг» вывел нападающий Алекс Киллорн, ему ассистировал Энтони Чирелли.



Напомним, «Тампа» занимает шестое место в Восточной конференции, «Айлендерс» — на 10-й строчке Востока.