НХЛ не будет применять санкций к «Оттаве» из-за ситуации с обменом Дадонова

Национальная хоккейная лига не будет применять никаких санкций к «Оттаве Сенаторз» из-за ситуации с несостоявшимся обменом нападающего Евгения Дадонова из «Вегас Голден Найтс» в «Анахайм Дакс», сообщает в «Твиттере» журналист Эллиотт Фридман.



Напомним, проблемы с регистрацией обмена произошли из-за пункта в контракте россиянина об ограничениях, связанных с трейдом. По его условиям Дадонов должен был предоставить «Оттаве» (бывшей команде) перечень из 10 клубов, в которые его нельзя обменять. Россиянин предоставил свой список «Оттаве» 30 июня (до дедлайна 1 июля), а «Вегас» так и не получил его из «Сенаторз».



В июле 2021 года «Сенаторз» обменяли Дадонова в «Вегас», но при совершении сделки руководство «Оттавы» о списке не упомянуло, «Голден Найтс» не были осведомлены об этом, когда обменивали Дадонова в «Анахайм».