Абсурдная ситуация в НХЛ. Россиянина хотят обменять в клуб, который у него в стоп-листе

Удивительная по абсурдности ситуация сложилась в день дедлайна переходов в НХЛ. Будущее нападающего Евгения Дадонова и его перехода из «Вегаса» в «Анахайм» оказалось в подвешенном состоянии. Об обмене клубы договорились на флажке, и лиге понадобилось время, чтобы официально провести его.
Уже вечером, после дедлайна, оба клуба официально объявили о сделке. «Голден Найтс» получили права на Райана Кеслера и Джона Мура (первый фактически завершил карьеру, второй ещё пылит в АХЛ), отдав «уткам» Дадонова и выбор во втором раунде драфта.
Поздно вечером – ранним утром по московскому времени – вылезла несостыковка. «Нам стало известно о проблеме относительно обмена. Мы консультируемся с офисом лиги и предоставим больше информации, когда она появится», — сообщил «Вегас» в своих соцсетях.
Дело в том, что все забыли про список из 10 клубов, на обмен в которые россиянин накладывал вето, а там был «Анахайм». Но официально этот список почему-то не был зарегистрирован. Вот что пишет канадский инсайдер Эллиотт Фридман:
«Насколько я понимаю, в его контракте указано, что его нельзя обменивать до того, как ему не позволят предоставить список из 10 клубов, куда он отказывается переходить. Также в контракте прописано, что список на этот сезон должен быть предоставлен к 1 июля 2021 года.
Очевидно, список официально не зарегистрировали, поэтому Дадонова можно было обменять куда угодно. Нечасто, но такое случается. Самый известный из свежих примеров – Патрик Берглунд. Теперь этот вопрос рассматривает лига и профсоюз игроков. Дадонов настаивает, что список клубов был предоставлен вовремя».
Некоторые детали добавил другой инсайдер Даррен Дрегер. Оказывается, о потерянном стоп-листе Дадонова со времени обмена никто даже не вспоминал, как будто его и не было: «Изначальный стоп-лист не был зарегистрирован в НХЛ. «Анахайм» был в этом списке, но ни «Вегас», ни «Анахайм», ни НХЛ об этом не знали, поэтому сделка и была проведена».
Спустя почти девять часов после дедлайна сделка до сих пор не проведена, а инсайдер Фрэнк Серавалли сообщил новые подробности: «Судя по всему, Дадонов в установленном порядке предоставил «Оттаве» стоп-лист до установленной даты — 1 июля 2021 года. «Сенаторз» обменяли его в «Вегас» 28 июля. Так передала ли «Оттава» список «Вегасу» во время сделки?
Мне сказали, что «Вегас» утверждает, что не получал списка от «сенаторов». Так или иначе, «Анахайм» есть у Дадонова в стоп-листе, что должно было заблокировать обмен. Думаю, должны существовать достаточные доказательства, что «Оттаве» список предоставили вовремя».
Если Дадонов действительно сделал всё, как положено, то ситуация отлична от обмена Берглунда, о котором упоминает Фридман. Тогда «Сент-Луис» воспользовался тем, что у шведа закончился полный запрет на обмен и вступил в силу частичный. Нападающий сразу же не предоставил свой стоп-лист, и на следующий день его обменяли в «Баффало». Закончилось всё тем, что Берглунд завершил карьеру в НХЛ, заявив, что хоккей перестал приносить ему удовольствие.
В нынешней ситуации не позавидуешь «Вегасу», который находится в крайне стеснённом положении из-за потолка зарплат, и Дадонова обменивал, как раз чтобы расчистить место под «кепкой». Но ещё больше не позавидуешь самому Дадонову, который, судя по всему, вообще ни в чём не виноват. При этом информация о том, что в его контракт включён частичный запрет на обмен, есть в свободном доступе – например, на сайте Cap Friendly. Как этот список могли потерять? Сделку всё ещё могут заблокировать – сейчас НХЛ и профсоюз игроков изучают все детали обмена.
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