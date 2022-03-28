Малкин отметился дублем в ворота «Детройта». К середине матча «Питтсбург» ведёт 6:0

В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимает «Детройт Ред Уингз». Идёт 2-й период, хозяева ведут – 6:0.
На старте второй 20-минутки отличиться удалось 35-летнему российскому форварду Евгению Малкину, который реализовал численное преимущество с передач защитника Криса Летанга и нападающего Сидни Кросби. Уже через три минуты Малкин поучаствовал во взятии ворот Брайаном Растом, заработав балл за голевую передачу, а ещё через две минуты Евгений поразил ворота «Ред Уингз» во второй раз в матче.
Таким образом, теперь на счету Малкина 31 (15+16) очко в 30 матчах нынешнего сезона НХЛ при показателе полезности «-2» и 18 минутах штрафного времени.
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