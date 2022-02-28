Малкин неудержим в НХЛ! Россиянин уже превзошёл Лемье и продолжает тащить «Питтсбург»

Евгений Малкин — незаметный русский герой НХЛ второй половины февраля. Вернувшийся после травмы центрфорвард выглядит не так ярко, как, например, Капризов, но в последнее время приносит «Питтсбургу» колоссальную пользу. Так, в последних пяти матчах «пингвинов» Малкин неизменно набирал очки, заработав за это время 6 (3+3) баллов, а в поединке с «Рейнджерс» Евгений забросил единственную шайбу, обогнав самого Марио Лемье по количеству победных шайб за «Питтсбург».

Новость по теме Малкин вышел на второе место по количеству победных голов за «Питтсбург»

В следующей игре с «Коламбусом» Малкин продолжил свою уверенную поступь. На последней минуте первого периода россиянин танком продрался к воротам Мерзликина и почти помог Хайнену забить, но латвийский вратарь справился, и Евгению, подобравшему шайбу, пришлось переводить её на другой фланг, после чего удача улыбнулась защитнику «пингвинов» Чаду Руведелу.

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Этим голом «Питтсбург» сравнял счёт, но в середине встречи упрямый «Коламбус» снова вышел вперёд усилиями Джека Рословича.

И вновь спасаться «пингвинам» пришлось при помощи Малкина. На 55-й минуте он завершил потрясающую комбинацию «Питтсбурга» в большинстве, в которой поучаствовали Кросби, Раст и Гюнцель.

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Малкин набрал 2 (1+1) очка, продлив свою результативную серию до шести матчей. Ну а «Питтсбург» в итоге сумел одержать в Огайо победу в основное время: на 58-й минуте Сидни Кросби выиграл борьбу на пятачке у Рословича и покинувшего вратарскую площадь Мерзликина, а затем просто завёз шайбу за ленточку.

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Для Кросби, кстати, эта шайба стала 74-й победной в карьере за «Питтсбург» — по этому показателю Сидни догнал Лемье, а лучше результаты только у Малкина и Ягра. Но главным героем встречи с «Коламбусом» всё равно был признан Евгений Малкин, сумевший во второй раз за карьеру отличится в большинстве в трёх играх подряд. Россиянин стал первой звездой матча.



«Чем больше он хочет шайбу, чем больше он владеет шайбой, тем опаснее он становится. Он поймал кураж, в последнее время он здорово играет и будет становиться только лучше», — отметил партнёр Малкина Брайн Раст.