«Питтсбург» со счётом 11:2 разгромил «Детройт». Евгений Малкин отметился хет-триком

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Детройт Ред Уингз». Матч завершился разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 11:2, благодаря чему им удалось оправиться от двух поражений кряду

В составе «Питтсбурга» хет-трик оформил 35-летний российский нападающий Евгений Малкин (3+1), ещё по шайбе на счету Каспери Капанена, Теодора Блюгерса (1+2), Джеффа Картера (1+1), Брайана Раста (1+2), Сидни Кросби (1+2), Дэнтона Хайнена (1+1), Брайана Бойла и Рикарда Раккеля (1+2). За «Детройт» отличились Дилан Ларкин и Якуб Врана.

Ассистентский хет-трик удалось оформить 34-летнему канадскому защитнику «Пингвинз» Крису Летангу (0+3).