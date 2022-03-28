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«Питтсбург» со счётом 11:2 разгромил «Детройт». Евгений Малкин отметился хет-триком

«Питтсбург» со счётом 11:2 разгромил «Детройт». Евгений Малкин отметился хет-триком
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Детройт Ред Уингз». Матч завершился разгромной победой в исполнении хозяев со счётом 11:2, благодаря чему им удалось оправиться от двух поражений кряду

В составе «Питтсбурга» хет-трик оформил 35-летний российский нападающий Евгений Малкин (3+1), ещё по шайбе на счету Каспери Капанена, Теодора Блюгерса (1+2), Джеффа Картера (1+1), Брайана Раста (1+2), Сидни Кросби (1+2), Дэнтона Хайнена (1+1), Брайана Бойла и Рикарда Раккеля (1+2). За «Детройт» отличились Дилан Ларкин и Якуб Врана.

Ассистентский хет-трик удалось оформить 34-летнему канадскому защитнику «Пингвинз» Крису Летангу (0+3).

НХЛ - регулярный чемпионат
28 марта 2022, понедельник. 00:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
11 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Капанен (Картер, Мэтисон) – 04:16 (5x5)   2:0 Блюгерс (Зогорна, Бойл) – 14:23 (5x5)   3:0 Малкин (Летанг, Кросби) – 21:48 (5x4)   4:0 Картер (Блюгерс, Марино) – 23:18 (4x5)   5:0 Раст (Кросби, Малкин) – 25:57 (5x4)   6:0 Малкин (Раст, Ракелль) – 27:53 (5x5)   6:1 Ларкин (Рэймонд, Врана) – 31:37 (5x3)   6:2 Врана – 38:04 (5x5)   7:2 Кросби (Родригес, Гюнцель) – 39:21 (5x5)   8:2 Хайнен (Мэтисон, Ракелль) – 42:06 (5x4)   9:2 Малкин (Раст, Летанг) – 45:51 (5x5)   10:2 Бойл (Руведел, Блюгерс) – 47:15 (5x5)   11:2 Ракелль (Блюгерс, Марино) – 57:08 (5x5)
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