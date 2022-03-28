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Михаил Сергачёв – первая звезда матча «Айлендерс» – «Тампа»

Михаил Сергачёв – первая звезда матча «Айлендерс» – «Тампа»
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). Встреча прошла в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена».

Российский защитник гостей Михаил Сергачёв признан первой звездой матча. Россиянин забил один гол и отдал одну результативную передачу. Вторым же стал Виктор Хедман, у которого на счету один гол. Третью строчку занял Росс Колтон – он забросил одну шайбу.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Виктор Хедман, Алекс Киллорн, Росс Колтон и российский защитник Михаил Сергачёв. Он также отметился голевой передачей, как и форвард «Тампы» Никита Кучеров и голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский.

Единственную шайбу «Айлендерс» во встрече забросил Брок Нельсон.

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