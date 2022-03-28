Михаил Сергачёв – первая звезда матча «Айлендерс» – «Тампа»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). Встреча прошла в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена».
Российский защитник гостей Михаил Сергачёв признан первой звездой матча. Россиянин забил один гол и отдал одну результативную передачу. Вторым же стал Виктор Хедман, у которого на счету один гол. Третью строчку занял Росс Колтон – он забросил одну шайбу.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Виктор Хедман, Алекс Киллорн, Росс Колтон и российский защитник Михаил Сергачёв. Он также отметился голевой передачей, как и форвард «Тампы» Никита Кучеров и голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский.
Единственную шайбу «Айлендерс» во встрече забросил Брок Нельсон.
- 28 марта 2022
-
06:20
-
06:13
-
06:11
-
05:56
-
05:34
-
04:43
-
04:26
-
04:08
-
03:57
-
03:40
-
03:15
-
03:13
-
03:05
-
02:54
-
02:44
-
02:40
-
02:26
-
02:11
-
01:55
-
01:25
-
00:47
-
00:03
- 27 марта 2022
-
23:30
-
23:26
-
22:40
-
21:54
-
21:20
-
20:45
-
20:08
-
19:15
-
19:00
-
18:50
-
18:40
-
18:35
-
18:30