Михаил Сергачёв – первая звезда матча «Айлендерс» – «Тампа»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). Встреча прошла в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена».



Российский защитник гостей Михаил Сергачёв признан первой звездой матча. Россиянин забил один гол и отдал одну результативную передачу. Вторым же стал Виктор Хедман, у которого на счету один гол. Третью строчку занял Росс Колтон – он забросил одну шайбу.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Виктор Хедман, Алекс Киллорн, Росс Колтон и российский защитник Михаил Сергачёв. Он также отметился голевой передачей, как и форвард «Тампы» Никита Кучеров и голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский.



Единственную шайбу «Айлендерс» во встрече забросил Брок Нельсон.