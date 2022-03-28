Дамба: Капризов — маленький бычок. Когда в команде такой игрок, это опьяняет

Защитник «Миннесоты Уайлд» Мэтт Дамба поделился мнением о российском форварде команды Кирилле Капризове.



«Никогда раньше такого не видел, что парень может просто продавить соперников через трафик, через борьбу. Он так прочно держится на ногах. И Фиала тоже, они – два маленьких бычка.

У них тяжело отнять шайбу, они просто её не отдают. Когда у тебя в команде такие ребята, это опьяняет, все хотят прилагать такие же усилия и выкладываться на полную», – цитирует Дамбу официальный сайт «Миннесоты».

Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» этой ночью завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Колорадо Эвеланш». Победу одержали хозяева в овертайме со счётом 3:2.



Счёт в матче был открыт лишь к концу второй 20-минутки – отличиться в большинстве удалось 24-летнему российскому форварду «дикарей» Кириллу Капризову, которому ассистировали Райан Хартман и Матс Цуккарелло.



Этот гол стал для Капризова 36-м в текущем сезоне, также на его счету 45 результативных передач, что в сумме даёт 81 очко в 63 матчах нынешнего регулярного чемпионата при показателе полезности «+18».

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