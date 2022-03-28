«Авангард» крупно обыграл «Металлург» в шестом матче серии плей-офф Кубка Гагарина

Омский «Авангард» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в шестом матче в рамках серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 со счётом 5:1 (2:0, 2:0, 1:1). Встреча прошла в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Арсений Грицюк (дубль), Никита Сошников, Алексей Емелин и Николай Прохоркин. Единственную шайбу «Магнитки» забросил Анатолий Никонцев.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Хоккеисты «Авангарда» сумели сравнять счёт в серии — 3-3. Решающая встреча состоится в среду, 30 марта, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург». Победитель матча выйдет в финал Восточной конференции, где сразится с челябинским «Трактором», обыгравшим ранее в серии «Салават Юлаев» (4-2).
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 28 марта 2022
-
22:45
-
22:40
-
22:36
-
22:32
-
22:28
-
22:19
-
21:55
-
21:48
-
21:31
-
21:17
-
20:40
-
20:06
-
19:15
-
18:35
-
18:30
-
18:07
-
18:00
-
17:45
-
17:00
-
16:15
-
16:09
-
15:54
-
15:50
-
15:39
-
15:30
-
15:19
-
15:11
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
13:41
-
13:30
-
13:10
-
12:10
-
11:54