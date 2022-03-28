«Авангард» крупно обыграл «Металлург» в шестом матче серии плей-офф Кубка Гагарина

Омский «Авангард» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в шестом матче в рамках серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 со счётом 5:1 (2:0, 2:0, 1:1). Встреча прошла в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Арсений Грицюк (дубль), Никита Сошников, Алексей Емелин и Николай Прохоркин. Единственную шайбу «Магнитки» забросил Анатолий Никонцев.

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Хоккеисты «Авангарда» сумели сравнять счёт в серии — 3-3. Решающая встреча состоится в среду, 30 марта, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург». Победитель матча выйдет в финал Восточной конференции, где сразится с челябинским «Трактором», обыгравшим ранее в серии «Салават Юлаев» (4-2).



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