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«Авангард» крупно обыграл «Металлург» в шестом матче серии плей-офф Кубка Гагарина

«Авангард» крупно обыграл «Металлург» в шестом матче серии плей-офф Кубка Гагарина
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Омский «Авангард» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в шестом матче в рамках серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 со счётом 5:1 (2:0, 2:0, 1:1). Встреча прошла в Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Арсений Грицюк (дубль), Никита Сошников, Алексей Емелин и Николай Прохоркин. Единственную шайбу «Магнитки» забросил Анатолий Никонцев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Хоккеисты «Авангарда» сумели сравнять счёт в серии — 3-3. Решающая встреча состоится в среду, 30 марта, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург». Победитель матча выйдет в финал Восточной конференции, где сразится с челябинским «Трактором», обыгравшим ранее в серии «Салават Юлаев» (4-2).

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КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 6-й матч
28 марта 2022, понедельник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Сошников (Береглазов, Цегларик) – 13:29 (5x4)   2:0 Емелин (Грицюк, Найт) – 19:05 (5x4)   3:0 Грицюк (Береглазов, Толчинский) – 27:10 (5x4)   4:0 Грицюк (Цегларик) – 34:29 (5x5)   4:1 Никонцев (Яковлев, Хультстрём) – 49:27 (5x5)   5:1 Прохоркин (Толчинский, Емелин) – 52:41 (4x3)
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