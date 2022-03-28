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Хартли: «Авангард» был в режиме выживания, но теперь давление перешло на «Металлург»

Хартли: «Авангард» был в режиме выживания, но теперь давление перешло на «Металлург»
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Металлургом» (5:1) в рамках серии плей-офф Кубка Гагарина — 2022.

«Сегодня невероятную работу проделали наши игроки, здорово себя проявили. Мы были в режиме выживания сегодня, находились под огромным давлением. Но теперь это давление перешло на «Металлург». Седьмой матч всегда опасен, но мы не дали сегодня Кошечкину закончить матч. Посмотрим, как будет в седьмой игре.

Чистяков развивается с нами уже на протяжении двух лет. Сейчас он вернулся после повреждения и помогает нам. Но все наши защитники, наш вратарь заслуживают медали, просто невероятный объём работы они проделывают, начиная с третьей игры в серии с «Ак Барсом», выкладываясь больше чем на 100%», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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