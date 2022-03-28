Грицюк сотворил гол-шедевр! «Металлург» и «Авангард» ждёт битва в седьмом матче

Эта серия станет самой результативной в истории Кубка Гагарина. Не хоккей, а сплошное наслаждение!

За последние три матча «Металлург» забросил в ворота «Авангарда» аж 15 шайб. А ведь уральцы начали серию с того, что дважды проиграли дома и, как некоторые думали, оказались на краю пропасти. Но Илья Воробьёв сумел перестроить команду, защита и вратарь Василий Кошечкин заиграли надёжнее, а вот оборонительная линия омичей, лишившаяся Покки, Каски и травмированного Готовца, явно наелась. Ещё и вратарь Шимон Грубец стал играть менее надёжно. Неужели тоже захотел домой?

«Думаю, что дело не только в том, что у «Авангарда» заканчиваются силёнки. Вопрос, скорее, в другом. Удалений много, но имеют ли они смысл? В этом аспекте если тренеры и хоккеисты объединятся и сделают выводы, то команда может выиграть шестой матч. Нужна игровая дисциплина. В команде это прекрасно понимают. В меньшинстве же идёт дополнительная работа в обороне, всё это сказывается. Тем более в плей-офф.

Не забывайте, с таким же числом защитников «Авангард» играл в серии с «Ак Барсом», в результате выиграв её. «Магнитка», конечно, выглядит сильно, особенно когда ей дают возможность играть в её хоккей. Вопрос, зачем «Авангарду» давать эту возможность? Работы у омичей много, если они будут стараться себя убедить, концентрировать внимание, выкладываться, то вполне возможна седьмая игра, а иначе серия может закончиться уже сегодня», — заявил нам перед шестым матчем заслуженный тренер России, бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский.

Действительно, нарушений хватает. Взять только пятую игру, в которой «5+20» выписали Сошникову, а до этого вполне могли наказать таким же штрафом Прохоркина. Кстати, позднее судейская ошибка была признана, так как Николаю выписали денежный штраф.

В первом периоде отчётной встречи на первое место снова вышла реализация лишнего. «Авангард» продемонстрировал эталонную реализацию большинства. Сперва, после двух минут Хультстрёма, исправился за прошлый матч Сошников. Никита из левого круга вбрасывания исполнил шикарный кистевой бросок — шайба залетела в ближнюю девятку ворот Кошечкина.

Затем клюшкой по лицу Сведберга попал Кошелев. Теперь уже Емелин кистями бросил от синей линии, а Найт создал трафик у ворот, который и помешал голкиперу «Металлурга» среагировать.

Ранее свой шанс в формате «пять на четыре» был и у уральцев, однако после фола Жаркова «Металлургу» отличиться не удалось. Слишком редко шайба доходила до Грубеца, в отличие от моментов с участием игроков «Авангарда».

В перерыве тренерскому штабу «Магнитки» нужно было привести хоккеистов в чувство и проделать максимально возможную работу над ошибками за 17 минут.

Однако во втором периоде тенденция продолжилась. «Магнитка» осталась втроём против пятерых соперников, а едва четвёртый хоккеист гостей успел выскочить на лёд, как несколько передач в касание сразу позволили хозяевам вывести Грицюка на бросок с ходу из правого круга вбрасывания — шайба залетела под перекладину.

Было видно, что серебряный призёр Олимпиады в Пекине поймал свою игру. Далее Грицюк вылез из-за ворот на пятак, с неудобной руки не смог протолкнуть шайбу под щитками вратаря, но с повторной попытки добил в угол. Настоящий гол-шедевр и дубль Арсения.

Вообще же «Металлург» схлопотал пять удалений подряд. Видимо, судьи поняли, что слишком разошлись, решив в концовке второй двадцатиминутки наказать двухминутным штрафом Телегина.

Ближе к середине третьего периода вместо Кошечкина на льду появился Налимов – Василию дали отдохнуть перед седьмым матчем, которого уже явно было не избежать. И надо же такому случиться, что после обоюдного удаления «Магнитка» решила рискнуть, заменив голкипера на пятого полевого хоккеиста.

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Затем, когда удалённые хоккеисты вышли из боксов для штрафников, «Металлург» стал играть вшестером, а Налимов остался на лавке. И это принесло свои плоды. Бросок Яковлева в касание не достиг цели, но Никонцев, подкараулив отскок на пятаке, распечатал ворота Грубеца.

Но чуда не произошло. При игре «четыре на четыре» Яковлеву выписали очередные две минуты, у Омска прошла передача на пятак, Прохоркин оценил позицию вратаря и нашёл место в ближнем углу ворот, бросив над щитком Налимова.

5:1 в матче и 3-3 в серии – нас ждёт седьмая встреча. Кстати, серия «Металлург» – «Авангард» станет самой результативной в истории Кубка Гагарина. Команды уже забросили 47 шайб, повторив рекорд серии «Трактор» – «Барыс» в первом раунде сезона-2012/2013. То ли ещё будет!