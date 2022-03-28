Голдобин рассказал, как «Металлург» должен сыграть в решающем матче с «Авангардом»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин подвёл итоги шестой встречи с «Металлургом» (5:1), а также поделился ожиданиями от решающего, седьмого матча.



«Держали в подсознании, что у нас есть право на ошибку? Не знаю, как у ребят, но вроде все выходили нормально. Считаю, что это была не наша игра и мы не очень хорошо сыграли. Пропустили два гола в меньшинстве, а сами в большинстве ничего не забили. Поэтому и не сложилось.



Чем объяснить разгромы в разные стороны? Мне кажется, стечение обстоятельств. Когда они забивают, у них идёт-идёт. То же самое и у нас, когда мы пять забиваем. Поэтому результативные матчи получаются.



Что больше всего влияет на седьмые матчи? В моей жизни никогда не было седьмых матчей. Наверное, желание и огонь в глазах. Нам нужно играть в свой хоккей и ничего не менять, каждый должен сделать свою работу. Нужно не удаляться и блокировать броски, забить первыми — и тогда игра повернётся в нашу сторону», — сказал Голдобин «Чемпионату».