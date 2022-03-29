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Экс-помощник Гатиятулина назвал причины победы «Трактора» в серии с «Салаватом»

Экс-помощник Гатиятулина назвал причины победы «Трактора» в серии с «Салаватом»
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Бывший тренер «Трактора» Равиль Гусманов прокомментировал победу челябинского клуба в серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4-2).

«По составу, по опыту у «Трактора» было преимущество. В плей-офф опыт игроков особенно важен. И этот фактор сказался на длинной дистанции – в серии из шести матчей. У Уфы состав был более молодой», – сказал Гусманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Напомним, «Трактор» в первом раунде плей-офф одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (4-0). В финале Восточной конференции челябинцы сыграют с победителем пары «Металлург» — «Авангард» (3-3).

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