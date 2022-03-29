Экс-помощник Гатиятулина назвал причины победы «Трактора» в серии с «Салаватом»
Поделиться
Бывший тренер «Трактора» Равиль Гусманов прокомментировал победу челябинского клуба в серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4-2).
«По составу, по опыту у «Трактора» было преимущество. В плей-офф опыт игроков особенно важен. И этот фактор сказался на длинной дистанции – в серии из шести матчей. У Уфы состав был более молодой», – сказал Гусманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
Напомним, «Трактор» в первом раунде плей-офф одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» (4-0). В финале Восточной конференции челябинцы сыграют с победителем пары «Металлург» — «Авангард» (3-3).
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 29 марта 2022
-
17:00
-
16:50
-
16:24
-
15:35
-
15:20
-
15:00
-
14:30
-
14:26
-
14:08
-
13:45
-
13:20
-
13:00
-
12:45
-
12:29
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:41
-
08:16
-
08:13
-
07:21
-
07:08
-
06:59
-
06:41
Партнерский контент