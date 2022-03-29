Новичок «Миннесоты»: Капризов — высококлассный талант. Я знал, что он очень, очень хорош

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Тайсон Джост, в середине марта обменянный в стан «дикарей» из «Колорадо Эвеланш» поделился мнением о российском одноклубнике Кирилле Капризове.
«То, что он делает, просто безумно. Я знал, что он очень, очень хорош, но он восхитителен. Он такой высококлассный талант", — приводит слова Джоста The Athletic.
Напомним, в текущем сезоне 24-летний Капризов принял участие в 63 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 36 шайб и отдал 45 результативных передач, суммарно набрав 81 очко при показателе полезности «+18». Российский нападающий уже вышел на второе место в истории «Миннесоты» по количеству набранных очков в рамках одного сезона. Лидирует по этому показателю легенда клуба Мариан Габорик, оформивший 83 результативных балла в сезоне-2007/2008. У «дикарей» в запасе ещё 18 матчей до конца регулярки.
- 29 марта 2022
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