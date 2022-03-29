Главный тренер клуба МХЛ был в ярости на судей после вылета из плей-офф. Видео

Главный тренер клуба МХЛ «Стальные Лисы» Станислав Шумик бурно отреагировал на поражение своей команды в пятом матче четвертьфинала плей-офф с «Омскими Ястребами» (4:5 2ОТ). Магнитогорский клуб проиграл во втором овертайме, пропустив гол после контратаки омичей.
После пропущенной шайбы Шумик подозвал судей и на повышенных тонах о чём-то с ними разговаривал. Как отмечается на сайте команды, специалист требовал видеопросмотр решающего гола на положение вне игры, судьи же отказали ему в этом.
В итоге главный тренер «Стальных Лис» ещё долгое время не мог успокоиться и продолжал что-то кричать арбитрам. Тем не менее Шумик вышел на рукопожатие с «Омскими Ястребами», которые благодаря победе в матче выиграли серию — 3-2 и вышли в полуфинал плей-офф.
Видео момента можно посмотреть с 3:50:48 по 3:59:59.
Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале МХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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