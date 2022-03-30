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42 сейва Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Коламбус», Гавриков забил два гола

42 сейва Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Коламбус», Гавриков забил два гола
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Брок Нельсон, Джош Бейли, Энтони Бовиллье и Зак Паризе. Российский голкипер Семён Варламов пропустил 3 гола и сделал 42 сейва.

За «Коламбус» дубль оформил российский защитник Владислав Гавриков и ещё один гол забил Оливер Бьёркстранд.

Таким образом, «Коламбус» продлил серию поражений до четырёх матчей. «Айлендерс», в свою очередь, одержали первую победу после двух поражений подряд. В следующем матче «Коламбус» вновь сыграет с «Айлендерс». Матч состоится 1 апреля.

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