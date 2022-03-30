«Анахайм» потерпел 10-е поражение кряду, уступив дома «Далласу»

В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2, вследствие чего хозяева потерпели 10-е поражение кряду.

В составе «Старз» отличились Радек Факса, Роопе Хинц и Якоб Петерсон. У «Анахайма» отличились Дерек Грант и Трой Терри.

Российские нападающие «Далласа» Денис Гурьянов, Александр Радулов и Владислав Наместников провели на льду 11 минут 58 секунд, 14 минут 38 секунд и 10 минут 59 секунд соответственно. У Наместникова и Гурьянова – по «-1», у Радулова – «+1».

Напомним, «Даллас Старз», набрав 77 очков в 65 матчах, занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Анахайм Дакс» (65) – 13-й.