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«Анахайм» потерпел 10-е поражение кряду, уступив дома «Далласу»

«Анахайм» потерпел 10-е поражение кряду, уступив дома «Далласу»
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В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2, вследствие чего хозяева потерпели 10-е поражение кряду.

В составе «Старз» отличились Радек Факса, Роопе Хинц и Якоб Петерсон. У «Анахайма» отличились Дерек Грант и Трой Терри.

Российские нападающие «Далласа» Денис Гурьянов, Александр Радулов и Владислав Наместников провели на льду 11 минут 58 секунд, 14 минут 38 секунд и 10 минут 59 секунд соответственно. У Наместникова и Гурьянова – по «-1», у Радулова – «+1».

Напомним, «Даллас Старз», набрав 77 очков в 65 матчах, занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Анахайм Дакс» (65) – 13-й.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 марта 2022, среда. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 3
Даллас Старз
Даллас
0:1 Факса (Гленденинг, Раффль) – 14:05 (5x5)   1:1 Грант (Зеграс, Шаттенкирк) – 23:54 (5x5)   2:1 Терри (Грант, Зеграс) – 29:48 (5x5)   2:2 Хинц (Робертсон) – 48:28 (5x5)   2:3 Петерсон (Клингберг) – 52:36 (5x5)
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