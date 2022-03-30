Юрзинов-ст. – о центрах развития: не удивляюсь, что СКА 7-й раз подряд – в финале Запада

Легендарный тренер, трёхкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира — дважды в качестве игрока, шесть раз в качестве тренера — Владимир Юрзинов-старший поделился мнением о хоккейных центрах развития в России.
«Загляните в турнирные таблицы ведущих лиг – и там их обнаружите. Не раз был в Санкт-Петербурге, в «Хоккейном городе», поэтому не удивляюсь, что СКА в КХЛ в седьмой раз подряд вышел в финал конференции. При этом «СКА-Нева» в ВХЛ побила рекорд результативности и уже в шаге от финала, а «СКА-1946» несколько дней назад в МХЛ, к сожалению, выбил из плей-офф действующего обладателя Кубка Харламова, моё родное московское «Динамо».
Приходит время вот таких хоккейных кластеров, в которых созданы все условия и в которых ведется системная работа во всех возрастах профессионального хоккея, это видно даже по общей тактике армейских команд. Нам нужно привлекать внимание к таким центрам, может, даже вводить специальный совместный зачёт по системе «МХЛ – ВХЛ – КХЛ», добавляя и клубы Студенческой лиги. Так будем определять лучшую хоккейную фабрику страны.
В своё время у нас было первенство Москвы по всем возрастам – и болельщики за ним внимательно следили. Почему бы не возродить идею первенства городских кластеров России? Думаю, Москва, где в КХЛ в первых рядах ЦСКА, а в МХЛ – «Красная Армия», активно бы в него включилась», – цитирует Юрзинова Russia-Hockey.
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