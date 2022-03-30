«Рад, что родились в одном регионе». Назаров поздравил Малкина с рекордом в НХЛ

Главный тренер ХК «Сочи», известный в прошлом хоккеист НХЛ Андрей Назаров прокомментировал рекорд форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в НХЛ.



«Поздравляю великого уральского хоккеиста Евгения Малкина с таким серьёзным достижением. Рад, что мы с Женей родились в одном хоккейном регионе. Пожелаем ему и дальше ставить новые рекорды в НХЛ. У него для этого есть все данные. Молодые мальчишки Челябинской области гордятся Малкиным и берут с него пример», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Минувшей ночью Малкин обновил рекорд Сергея Фёдорова и стал рекордсменом по количеству результативных передач в НХЛ.

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