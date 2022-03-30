Кожевников: в «Динамо» много центров принятия решений. Отсюда и проклятье второго раунда

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о системе и результатах московского «Динамо» в текущем сезоне.

«На старте сезона на «Динамо» возлагались большие надежды. В КХЛ бело-голубые показали лучший сентябрь в истории, побеждали всех. Примерно та же картина была в МХЛ, где в прошлом сезоне МХК «Динамо» взяло Кубок Харламова и рассматривалось как фаворит предстоящего чемпионата.

К сожалению, надежды не воплотились в результат. Да, у молодёжного «Динамо» произошла смена поколений, оправдания есть. Но вот от клуба КХЛ уж точно ждал большего. Имея в своём составе лучшего защитника и лучшего форварда КХЛ – Войнова и Шипачёва, можно было выступить намного лучше. Увы, не получилось.

«Динамо» со своего последнего чемпионского сезона топчется на месте – уже восемь лет вылетает во втором раунде. Значит, есть системная ошибка. Много лет футбольное «Динамо» смотрело на хоккейное снизу вверх, но теперь мне кажется, что ситуация изменилась. Уже хоккейное управление бело-голубых может брать уроки у футбольного, где больше порядка.

Все знали, что у «Динамо» есть проблемы во вратарской линии, однако в последние годы усилить линию голкиперов клубу так и не удалось. Такому мастеру, как Шипачёв, нужно стабильные партнеры, но летом «Динамо» почему-то упустило Кагарлицкого и начались постоянные перестановки в ударном звене, что тоже влияло на команду. Главный тренер Кудашов на полтора месяца уехал в олимпийскую сборную, после чего команда заметно сдала и еле-еле прошла «Северсталь». Значит, не все в порядке и в тренерском штабе.

То есть видим проблемы по всем линиям управления. И для меня символично, что оба «Динамо» в плей-офф КХЛ и МХЛ без особого труда остановили армейцы Москвы и Санкт-Петербурга. В системах ЦСКА и СКА есть вертикаль и единоначалие, а в системе «Динамо» центров принятия решений много, идёт разнобой. Отсюда и многолетнее топтание на месте.

Что делать клубу? На мой взгляд, бело-голубым надо разобраться внутри, понять, кто и за что отвечает, может быть, убрать лишние звенья. Только в этом случае бело-голубые снимут проклятье второго раунда плей-офф», — сказал Кожевников «Чемпионату».

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