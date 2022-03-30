Московское «Динамо» стало чемпионом Москвы среди юниоров

В финальной серии первенства Москвы среди юниоров принимали участие московские команды «Динамо» и ЦСКА. Серия до трёх побед уложилась в четыре матча — динамовцы выиграли трижды, уступив единожды.
Решающая встреча получилась по-настоящему драматичной. Бело-голубые после 40 минут матча уступали со счётом 1:3, но в третьем периоде смогли перевернуть игру и сравнять счёт благодаря усилиям Артёма Кудашова и капитана команды Матвея Максимова. Встреча ушла в овертайм, где всё решил бросок того же Максимова. 4:3 — московское «Динамо» стало чемпионом.
9 марта, ЦСКА — «Динамо» — 2:7
16 марта, «Динамо» — ЦСКА — 3:8
22 марта, ЦСКА — «Динамо» — 4:5
30 марта, «Динамо» — ЦСКА — 4:3 ОТ
Теперь бело-голубым предстоит выступить в финале Первенства юниорской хоккейной лиги, который будет проходить в Альметьевске с 28 апреля по 8 мая.
«Хочу поздравить команду юниоров с победой в Открытом первенстве Москвы! Очень рад, что после завершения сезона для команд КХЛ и МХЛ мы всё равно имеем повод испытать чувство радости и гордости. Вдвойне приятно, что в финале был обыгран принципиальный и мощный соперник — ЦСКА. Дважды парни отыгрывались — с 1:4 и 1:3. Характер — залог успеха. Поздравляю ребят, тренерский штаб, методистов и весь персонал Академии «Динамо» имени А. Чернышёва. Желаю удачи на турнире в Альметьевске!» — приводит слова генерального директора ХК «Динамо» Михаила Тюркина официальный сайт клуба.
- 30 марта 2022
-
17:43
-
17:34
-
17:16
-
16:58
-
16:36
-
16:11
-
15:00
-
14:27
-
14:14
-
13:49
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:36
-
10:00
-
09:53
-
09:30
-
09:04
-
08:50
-
07:44
-
07:41
-
06:51
-
06:16
-
06:06
-
05:54
-
05:47
-
05:38
-
05:25
-
04:59
-
04:48
-
04:38
-
04:37
-
03:56