Московское «Динамо» стало чемпионом Москвы среди юниоров

В финальной серии первенства Москвы среди юниоров принимали участие московские команды «Динамо» и ЦСКА. Серия до трёх побед уложилась в четыре матча — динамовцы выиграли трижды, уступив единожды.

Решающая встреча получилась по-настоящему драматичной. Бело-голубые после 40 минут матча уступали со счётом 1:3, но в третьем периоде смогли перевернуть игру и сравнять счёт благодаря усилиям Артёма Кудашова и капитана команды Матвея Максимова. Встреча ушла в овертайм, где всё решил бросок того же Максимова. 4:3 — московское «Динамо» стало чемпионом.



9 марта, ЦСКА — «Динамо» — 2:7

16 марта, «Динамо» — ЦСКА — 3:8

22 марта, ЦСКА — «Динамо» — 4:5

30 марта, «Динамо» — ЦСКА — 4:3 ОТ



Теперь бело-голубым предстоит выступить в финале Первенства юниорской хоккейной лиги, который будет проходить в Альметьевске с 28 апреля по 8 мая.



«Хочу поздравить команду юниоров с победой в Открытом первенстве Москвы! Очень рад, что после завершения сезона для команд КХЛ и МХЛ мы всё равно имеем повод испытать чувство радости и гордости. Вдвойне приятно, что в финале был обыгран принципиальный и мощный соперник — ЦСКА. Дважды парни отыгрывались — с 1:4 и 1:3. Характер — залог успеха. Поздравляю ребят, тренерский штаб, методистов и весь персонал Академии «Динамо» имени А. Чернышёва. Желаю удачи на турнире в Альметьевске!» — приводит слова генерального директора ХК «Динамо» Михаила Тюркина официальный сайт клуба.