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Мужская сборная России по хоккею осталась на третьем месте в рейтинге ИИХФ

Мужская сборная России по хоккею осталась на третьем месте в рейтинге ИИХФ
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Международная федерация хоккея обновила рейтинг команд после Олимпийских игр — 2022 в Пекине, сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что мужская сборная России сохранила третье место. Российская команда набрала 3910 баллов. На первом месте находится сборная Финляндии, которая одержала победу на Олимпийских играх в Пекине и в активе которой 4065 очков. На второй строчке расположилась сборная Канады, вылетевшая в четвертьфинале Олимпиады и набравшая 3995 баллов.

Кроме того, среди женских команд лидирует именно сборная Канады, на счету которой 4120 баллов. Вторую позицию занимает команда США — в её активе 4120 баллов. На третьем месте идёт Финляндия с 3940 очками. Сборная России опустилась на пятое место — у россиянок 3770 баллов.

Отметим, что рейтинг составляется на основе выступления сборных на последних Олимпийских играх и последних четырёх чемпионатах мира.

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