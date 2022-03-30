Мужская сборная России по хоккею осталась на третьем месте в рейтинге ИИХФ

Международная федерация хоккея обновила рейтинг команд после Олимпийских игр — 2022 в Пекине, сообщается на официальном сайте организации.
Отмечается, что мужская сборная России сохранила третье место. Российская команда набрала 3910 баллов. На первом месте находится сборная Финляндии, которая одержала победу на Олимпийских играх в Пекине и в активе которой 4065 очков. На второй строчке расположилась сборная Канады, вылетевшая в четвертьфинале Олимпиады и набравшая 3995 баллов.
Кроме того, среди женских команд лидирует именно сборная Канады, на счету которой 4120 баллов. Вторую позицию занимает команда США — в её активе 4120 баллов. На третьем месте идёт Финляндия с 3940 очками. Сборная России опустилась на пятое место — у россиянок 3770 баллов.
Отметим, что рейтинг составляется на основе выступления сборных на последних Олимпийских играх и последних четырёх чемпионатах мира.
- 30 марта 2022
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