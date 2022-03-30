«Металлург» и «Авангард» побили рекорд результативности серии в истории Кубка Гагарина

В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит седьмой матч второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и омским «Авангардом». В середине первого периода хозяева впереди со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На третьей минуте Андрей Чибисов с передачи Егора Яковлева открыл счёт в матче, забросив шайбу в большинстве. Гол оказался 48-м в рамках текущей серии. Этот результат стал рекордным в истории плей-офф КХЛ. Ранее 47 шайб в рамках одной серии смогли забросить лишь «Трактор» и «Барыс» в первом раунде Кубка Гагарина сезона-2012/2013. Теперь самой результативной в истории серией стало противостояние «Магнитки» и «Авангарда».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».