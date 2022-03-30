«Металлург» и «Авангард» объявили составы на решающий матч серии

Сегодня, 30 марта, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» местный «Металлург» сыграет с омским «Авангардом» в рамках седьмого, решающего, матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени. На данный момент в серии ничья — 3-3. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стали известны стартовые составы команд.
«Металлург»:
Кошечкин (Налимов);
Яковлев – Земчёнок, Чибисов – Карри – Коростелёв;
Маклюков – Хабаров, Голдобин – Зернов – Карпов;
Дронов – Хультстрём, Лайпсик – Майе – Коробкин;
Николаев, Никонцев – Неколенко – Акользин; Юров.
«Авангард»:
Грубец (Демченко, Дианов);
Шарипзянов – Береглазов, Телегин – Найт – Грицюк;
Сведберг – Емелин, Цегларик – Прохоркин – Якупов;
Готовец – Чистяков, Толчинский – Семёнов – Жарков;
Давыдов, Дедунов – Каблуков – Комаров; Сошников.
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