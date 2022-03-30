«Металлург» и «Авангард» объявили составы на решающий матч серии

Сегодня, 30 марта, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» местный «Металлург» сыграет с омским «Авангардом» в рамках седьмого, решающего, матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени. На данный момент в серии ничья — 3-3. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Стали известны стартовые составы команд.



«Металлург»:



Кошечкин (Налимов);

Яковлев – Земчёнок, Чибисов – Карри – Коростелёв;

Маклюков – Хабаров, Голдобин – Зернов – Карпов;

Дронов – Хультстрём, Лайпсик – Майе – Коробкин;

Николаев, Никонцев – Неколенко – Акользин; Юров.



«Авангард»:



Грубец (Демченко, Дианов);

Шарипзянов – Береглазов, Телегин – Найт – Грицюк;

Сведберг – Емелин, Цегларик – Прохоркин – Якупов;

Готовец – Чистяков, Толчинский – Семёнов – Жарков;

Давыдов, Дедунов – Каблуков – Комаров; Сошников.

Новость по теме Хартли рассказал о готовности «Авангарда» к седьмому матчу с «Магниткой»