Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Металлург» и «Авангард» объявили составы на решающий матч серии

«Металлург» и «Авангард» объявили составы на решающий матч серии
Комментарии

Сегодня, 30 марта, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» местный «Металлург» сыграет с омским «Авангардом» в рамках седьмого, решающего, матча серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени. На данный момент в серии ничья — 3-3. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Металлург»:

Кошечкин (Налимов);
Яковлев – Земчёнок, Чибисов – Карри – Коростелёв;
Маклюков – Хабаров, Голдобин – Зернов – Карпов;
Дронов – Хультстрём, Лайпсик – Майе – Коробкин;
Николаев, Никонцев – Неколенко – Акользин; Юров.

«Авангард»:

Грубец (Демченко, Дианов);
Шарипзянов – Береглазов, Телегин – Найт – Грицюк;
Сведберг – Емелин, Цегларик – Прохоркин – Якупов;
Готовец – Чистяков, Толчинский – Семёнов – Жарков;
Давыдов, Дедунов – Каблуков – Комаров; Сошников.

Новость по теме
Хартли рассказал о готовности «Авангарда» к седьмому матчу с «Магниткой»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022