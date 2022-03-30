Стали известны все полуфинальные пары плей-офф Кубка Гагарина — 2022
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Определились все полуфинальные пары плей-офф Кубка Гагарина — 2022.
В финале Западной конференции сыграют СКА и ЦСКА. Первый матч запланирован на 2 апреля, серия начнётся в Санкт-Петербурге.
В финале Восточной конференции встретятся чемпион регулярного чемпионата КХЛ текущего сезона, магнитогорский «Металлург», и вице-чемпион — челябинский «Трактор». Серия стартует 3 апреля матчем в Магнитогорске.
Напомним, ЦСКА в четвертьфинале плей-офф всухую обыграл ярославский «Локомотив» (4-0), СКА смог одержать победу в пяти встречах с московским «Спартаком» (4-1). «Трактор» «отдал» два матча уфимскому «Салавату Юлаеву», однако смог переиграть башкирскую команду — 4-2. «Металлург» только в седьмой встрече серии сломил сопротивление «Авангарда» — 4-3.
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