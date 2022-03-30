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«Жизни ничего не угрожает». Илья Воробьёв — о состоянии здоровья Маклюкова

«Жизни ничего не угрожает». Илья Воробьёв — о состоянии здоровья Маклюкова
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв после победы в седьмом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ с омским «Авангардом» (4:0, 4-3) и прохода в финал Восточной конференции ответил на вопрос о здоровье защитника Алексея Маклюкова. Игроку обороны во время блокирования броска шайба попала в лицо.

«Маклюкову прилетело в ухо, жизни ничего не угрожает, он сейчас в больнице находится, проводятся все мероприятия. Лёше здоровья и огромное спасибо за самоотверженность», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился седьмой матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой подопечных Ильи Воробьёва со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0). Магнитогорцы вышли в финал Восточной конференции.

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