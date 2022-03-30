Защитника «Металлурга» унесли со льда на носилках. Он головой блокировал бросок

В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит седьмой матч второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги между местным «Металлургом» и омским «Авангардом». К середине третьего периода хозяева впереди со счётом 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 47-й минуте во время атаки омичей Арсений Грицюк нанёс бросок по воротам «Металлурга», однако защитник магнитогорцев Алексей Маклюков бросился под шайбу и заблокировал бросок. Тем не менее шайба прилетела в лицо игроку «Магнитки», Грицюк сразу же начал махать руками и звать медперсонал. В итоге Маклюкова унесли со льда на носилках. Болельщики с трибун аплодировали Алексею. Защитника отправили сразу в машину скорой помощи.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».