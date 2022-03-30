И. Воробьёв: раньше думал, правильно ли Грицюка взяли на Олимпиаду? Сейчас всё понятно

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв после победы в седьмом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ с омским «Авангардом» (4:0, 4-3) и прохода в финал Восточной конференции поделился мнением о нападающем «ястребов» Арсении Грицюке.



«Благодарен «Авангарду» за серию, у них хочу отметить Арсения Грицюка. Я думал, правильно или неправильно его взяли на Олимпиаду, но сейчас всё понятно, что растёт очень интересный хоккеист.



Какой был план на серию? Как видите, получилось так, что кто в матче вёл в одну-две шайбы, тот и получал огромное преимущество и затем тщательно оборонялся. С «Авангардом» было особенно важно забивать первыми в играх, потому что у них очень хорошая рабочая этика в команде. В этом и была идея», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.