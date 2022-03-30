Стало известно расписание полуфиналов Кубка Гагарина — 2022

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился седьмой матч серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой подопечных Ильи Воробьёва со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).
В финале Востока «Металлург» сыграет с «Трактором». Стало известно расписание этой серии. Две первые встречи пройдут в Магнитогорске 3 и 5 апреля. Затем серия на два матча переедет в Челябинск — 7 и 9 апреля. При необходимости дополнительных встреч команды сыграют 11, 13 и 15 апреля.
В финале Западной конференции СКА встретится с ЦСКА. Серия стартует 2 апреля в Санкт-Петербурге. Матчи также будут проходить через день: 4, 6 и 8 апреля (10, 12 и 14 апреля — при необходимости).
- 30 марта 2022
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