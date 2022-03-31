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Форвард «Питтсбурга» Ракелль высказался об игре в одном звене с Малкиным

Форвард «Питтсбурга» Ракелль высказался об игре в одном звене с Малкиным
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28-летний шведский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Рикард Ракелль, обменянный в дедлайн из «Анахайм Дакс», выразил мнение о выступлении в одной тройке с российским форвардом Евгением Малкиным.

«Думаю, что в последних двух играх мы выглядели очень хорошо. Я начинаю понимать, где Малкин находится на льду и где мы можем объединить наши сильные стороны. Так что я взволнован. Это очень интересно — и я просто думаю, что дальше будет лучше», — приводит слова Ракелля пресс-служба «Пингвинз» в «Твиттере».

Напомним, прошлой ночью Малкин обновил рекорд Сергея Фёдорова и стал рекордсменом по количеству результативных передач в НХЛ. На счету Малкина 33 (16+17) очка в 31 матче нынешнего сезона НХЛ при показателе полезности «-3» и 18 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ на счету Евгения 971 матч, в которых он заработал 1137 (440+697) баллов за результативность при коэффициенте полезности «+65».

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