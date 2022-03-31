Артемий Панарин вторым из россиян достиг отметки в 80 очков в текущем сезоне

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал вторым игроков в текущем сезоне НХЛ, которому удалось преодолеть отметку в 80 очков.



В эти минуты в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 5:4.



В середине встречи, на 12-й минуте 2-го периода, отличиться удалось 30-летнему российскому форварду «синерубашечников» Артемию Панарину, сравнявшему счёт в матче. Ему ассистировали Фрэнк Ватрано и Мика Зибанеджад.



После же Панарин отдал голевую передачу на Криса Крайдера, который перевёл матч в овертайм. А в дополнительное время Панарин помог пасом другому своему партнёру – Эндрю Коппу.



Для Панарина это результативное действие стало 80-м (18+62) в 63-й игре нынешнего сезона при показателе полезности «+10» и 16 минутах штрафного времени.



Также у российского нападающего «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова в активе уже 82 очка. Форвард за 64 матча забросил 37 шайб и отдал 45 голеввх передач.

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