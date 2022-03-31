Ласьков прокомментировал выход «Металлурга» в финал Восточной конференции

Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал выход команды в финал Восточной конференции Кубка Гагарина.

«Хорошая напряжённая серия. Обе команды проявили игровой характер. Победил сильнейший на данный момент. Были ли опасения перед седьмым матчем? Надо просто выходить и делать свою работу. Тренеры всё проработали, дали установку, ребята её выполнили. Наверное, поэтому всё и получилось.



Команда настраивается на финал конференции с «Трактором», впереди ещё полпути до Кубка Гагарина. Естественно, кубок – основная цель для всех команд. Опытных хоккеистов настраивать не надо, они сами прекрасно всё понимают, зачем идут и куда. Тренеры разбирают соперника, дают, как говорят в армии, чёткие цели и указания», – сказал Ласьков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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