Мичков: на тренировках СКА было приятно наблюдать за Гусевым. Подсмотрел некоторые нюансы

Нападающий системы СКА Матвей Мичков прокомментировал опыт выступления в КХЛ, а также тренировки с главной командой армейцев.



«Чем удивила осенью КХЛ? В первую очередь впечатлили партнёры на тренировках в составе главной команды СКА — Антон Бурдасов, Линден Вей. С ними были и мои первые матчи в КХЛ. Очень крутой опыт для меня. Спасибо руководству за такую возможность, за то, что дали поиграть, почувствовать эту атмосферу. Очень рад тому, что сыграл вместе с такими людьми. Это незабываемый опыт. И очень важный для меня.



В принципе, со всеми хорошо общался. Все ребята очень хорошие, здорово приняли меня в команде. А так, чтобы кого-то выделять… Не знаю, может быть, Евгений Кетов… Потому что оба мы из Перми (улыбается).



На тренировках в игровом плане кто-то особенно запомнился? Думаю, у каждого есть свои хорошие качества. Но особенно приятно было наблюдать за Никитой Гусевым. За тем, как он буллиты исполняет. Подсмотрел некоторые нюансы у него и взял себе на вооружение.



В прошлом сезоне, который стал дебютным в МХЛ, я разрывал всю лигу среди старших игроков, побив рекорд по статистике в первом в карьере регулярном чемпионате. Сейчас, с опытом в КХЛ и сборной, стало легче играть на уровне молодёжной лиги? Так же всё. Надо выходить и играть. Никто просто так не будет отдавать победу. Поэтому приходится на каждый матч настраиваться очень серьёзно, делать всё ради победы. Не могу сказать, легче или тяжелее. Обычно всё. Как в прошлом сезоне, так и сейчас.



Рассчитываю, что в следующем сезоне буду чаще играть в КХЛ? Не знаю. Но надеюсь, удастся закрепиться. Если будет шанс, то буду делать всё возможное ради этого. Мне ещё надо проделать очень много работы, чтобы это произошло.



Ещё есть шанс сыграть на МЧМ-2023. Держу в голове это? Нет. О международных турнирах не думаю. Сейчас сосредоточен на Молодёжной хоккейной лиге. И у нас основная задача — это Кубок Харламова. Мы будем играть и работать только для того, чтобы завоевать его», — цитируют Мичкова «Известия».

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