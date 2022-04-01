Передачи Гаврикова и Чинахова не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Айлендерс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Себастьян Ахо, Оливер Вальстрём, Кайл Палмьери, Мэтью Барзал и Райан Пулок. Российский голкипер Семён Варламов сделал 30 сейвов.

В составе «Коламбуса» отличились Эмиль Бемстрём и Шон Курали. Российский защитник Владислав Гавриков отметился результативной передачей. Форвард Егор Чинахов также записал на свой счёт результативную передачу.

Таким образом, «Айлендерс» одержали вторую победу подряд. «Коламбус», в свою очередь, продлил серию поражений до пяти матчей.