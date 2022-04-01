Передачи Гаврикова и Чинахова не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Айлендерс»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
В составе победителей забивали Себастьян Ахо, Оливер Вальстрём, Кайл Палмьери, Мэтью Барзал и Райан Пулок. Российский голкипер Семён Варламов сделал 30 сейвов.
В составе «Коламбуса» отличились Эмиль Бемстрём и Шон Курали. Российский защитник Владислав Гавриков отметился результативной передачей. Форвард Егор Чинахов также записал на свой счёт результативную передачу.
Таким образом, «Айлендерс» одержали вторую победу подряд. «Коламбус», в свою очередь, продлил серию поражений до пяти матчей.
НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Ахо (Нельсон) – 08:39 (5x5) 2:0 Вальстрём (Паризе, Барзал) – 08:50 (5x5) 2:1 Бемстрём (Робинсон, Бин) – 28:47 (5x5) 2:2 Курали (Гавриков, Чинахов) – 30:26 (5x5) 3:2 Палмьери (Бейли, Пелеч) – 43:16 (5x5) 4:2 Барзал – 49:52 (5x5) 5:2 Пулок – 59:03 (en)
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