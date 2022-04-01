Мэттьюс — 3-й после Овечкина и Драйзайтля за последние 10 лет, кто забил 50 голов за сезон

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Виннипег Джетс». Хозяева выиграли со счётом 7:3. Остон Мэттьюс забил гол и отдал голевую передачу.



Для Мэттьюса эта забитая шайба стала 50-й в 62 встречах текущего сезона. Он стал первым хоккеистом, который достиг такой отметки в нынешнем регулярном чемпионате. Кроме того, американский нападающий стал лишь третьим игроком НХЛ за последние 10 лет, кому покорилась эта отметка. Другими хоккеистами являются немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, который один раз добирался до порога в 50 голов — в сезоне-2018/2019, а также российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который за это время четырежды выбивал 50 шайб за регулярный чемпионат — с сезона-2013/2014 по сезон-2015/2016 и ещё раз в чемпионате-2018/2019.