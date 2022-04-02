Две голевые передачи Дадонова помогли «Вегасу» обыграть «Сиэтл»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе «Вегаса» Джек Айкел оформил дубль, Ши Теодор, Джонатан Маршессо и Вильям Карлссон забросили по одной шайбе. Евгений Дадонов записал на свой счёт две результативные передачи. Два гола «Сиэтла» забили Александер Веннберг и Коул Линд.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вегас», набрав 80 очков, обошёл «Даллас Старз» и вышел на восьмое место, «Сиэтл» с 48 баллами остаётся на 15 строчке. В следующем матче «Вегас» встретится с «Ванкувер Кэнакс». А «Сиэтл» сыграет с «Даллас Старз».