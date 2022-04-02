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Две голевые передачи Дадонова помогли «Вегасу» обыграть «Сиэтл»

Две голевые передачи Дадонова помогли «Вегасу» обыграть «Сиэтл»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе «Вегаса» Джек Айкел оформил дубль, Ши Теодор, Джонатан Маршессо и Вильям Карлссон забросили по одной шайбе. Евгений Дадонов записал на свой счёт две результативные передачи. Два гола «Сиэтла» забили Александер Веннберг и Коул Линд.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вегас», набрав 80 очков, обошёл «Даллас Старз» и вышел на восьмое место, «Сиэтл» с 48 баллами остаётся на 15 строчке. В следующем матче «Вегас» встретится с «Ванкувер Кэнакс». А «Сиэтл» сыграет с «Даллас Старз».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 апреля 2022, суббота. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Айкел (Мартинес, Стивенсон) – 10:28 (5x5)   0:2 Айкел (Дадонов) – 21:26 (5x5)   0:3 Теодор (Дадонов, Стивенсон) – 27:20 (5x5)   1:3 Веннберг (Макканн, Борген) – 50:44 (5x5)   1:4 Маршессо – 57:44 (en)   2:4 Линд (Донато, Пульо) – 58:22 (5x5)   2:5 Карлссон (Макнэбб, Пьетранджело) – 59:28 (en)
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