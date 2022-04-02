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Генменеджер «Авангарда» ответил на вопрос о будущем Боба Хартли в омском клубе

Генменеджер «Авангарда» ответил на вопрос о будущем Боба Хартли в омском клубе
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков, подводя итоги сезона для омской команды, вылетевшей из плей-офф КХЛ во втором раунде, ответил на вопрос о будущем главного тренера «ястребов» Боба Хартли.

«Думаю, что Хартли сам расскажет о своём будущем, об отношении к происходящему, давайте дадим ему слово, дадим ему трибуну. Я пока не готов говорить об этом, давайте подождём ответа Боба. С нашей стороны есть желание, чтобы Хартли с нами остался. Такого рода специалистов очень мало в хоккейном мире. Слухи о новых тренерах «Авангарда» — это домыслы. У ребят, которые об этом пишут, бурная фантазия. Мы ждём официального ответа Хартли», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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