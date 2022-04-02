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А. Волков — о легионерах в КХЛ: хотелось бы вмешательства лиги и Минспорта

А. Волков — о легионерах в КХЛ: хотелось бы вмешательства лиги и Минспорта
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков, подводя итоги сезона для омской команды, вылетевшей из плей-офф КХЛ во втором раунде, поделился мнением о ситуации с легионерами в КХЛ.

«Уже есть список недружественных стран, легионерам оттуда будет сложно получать визы в Россию. Я знаю, что КХЛ не будет закрывать ворота для иностранцев, все смогут приехать, насколько это будет возможно по геополитической ситуации. Потом уже будем смотреть, кто из легионеров останется на рынке.

Надеюсь, что лига начнёт помогать нам в этих вопросах. Мы понимаем, как тяжело КХЛ и Алексею Морозову, но в некоторых моментах хотелось бы непосредственного вмешательства руководителей лиги и Минспорта», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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